Atp Oeiras: Volandri subito fuori in Portogallo

Esordio da dimenticare per Filippo Volandri al torneo Atp di Oeiras, sui campi in terra battuta del Portogallo. Il tennista azzurro si è fatto eliminare in due set dal numero 179 del ranking mondiale, il portoghese Gastao Elias: 6-4, 6-3 il punteggio in favore del padrone di casa, che nel prossimo turno affronterà lo spagnolo Guillermo Garcia Lopez. Al livornese è mancata la concentrazione nei momenti decisivi dell'incontro.