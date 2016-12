Wta Oeiras: Vinci avanti, Wickmayer liquidata

Continua la corsa di Roberta Vinci al Portugal Open 2014 , torneo Wta International in corso sulla terra rossa di Oeiras. Dopo aver battuto nel primo turno Alexandra Cadantu, la tennista tarantina si ripete eliminando con un secco 2-0 la belga Yanina Wickmayer , numero 58 del ranking: 6-0, 6-2 il punteggio in favore dell'azzurra, quarta testa di serie numero del tabellone, che approda così ai quarti di finale per la prima volta in stagione.

Tutto facile per Roberta che non lascia nemmeno un game alla Wickmayer nel primo parziale e riparte forte pure nel secondo, vincendo i primi 4 giochi. La reazione della belga non arriva, così l'azzurra chiude l'incontro in 55 minuti, vincendo dunque la seconda partita consecutiva per la prima volta in questo difficile inizio di stagione. Adesso sfiderà la vincente del match tra la russa Vesnina e la serba Jovanoski.