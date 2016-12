Atp Monaco: Seppi si sbarazza di Berrer al debutto

Tutto facile per Andreas Seppi che al debutto del 'Bmw Open' di Monaco di Baviera ha sconfitto per 6-3, 7-5 il tennista di casa Michael Berrer. In tabellone anche Fabio Fognini, che nel secondo turno affronterà il tedesco-giamaicano Dustin Brown. In campo femminile esordio positivo per Roberta Vinci al WTA di Oeiras in Portogallo: successo per 6-2, 4-6, 6-1 sulla romena Alexandra Cadantu. Prossima avversaria la belga Yanina Wickmayer.