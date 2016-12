Wta Stoccarda: Errani-Vinci, nuovo trionfo nel doppio

Torna il sorriso a Sara Errani e Roberta Vinci . Le azzurre trionfano nel doppio del Porsche Tennis Grand Prix 2014, torneo Wta in corso sulla terra rossa di Stoccarda , battendo in finale la coppia formata dalla zimbabwese Cara Black e dall'indiana Sania Mirza . Le "Cichis", al 18esimo trionfo insieme, s'impongono con un netto 6-2, 6-3 e si aggiudicano il secondo titolo stagionale dopo quello agli Australian Open.

Gara subito in discesa per Sara e Roberta, teste di serie numero uno del tabellone: balzano sul 3-0, subiscono il break ma strappano poi per la terza volta consecutiva il servizio alle avversarie, volando sul 4-1 e chiudendo infine il primo parziale in meno di mezz'ora. Nel secondo set si fa più intensa l'opposizione della Black e della Mirza, con quest'ultima alla seconda finale consecutiva a Stoccarda dopo quella persa lo scorso anno in coppia con la statunitense Bethanie Mattek-Sands. La zimbabwese e l'indiana subiscono subito il break ma poi reagiscono e impattano sul 3-3: a quel punto però le "Cichis" cambiano marcia e con un filotto di tre giochi chiudono la gara dopo un'ora e 11 minuti, ritornando ad alzare un trofeo ad oltre tre mesi da quello di Melbourne.