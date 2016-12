Wta Stoccarda: Errani stesa, Sharapova in finale

Si arrende in semifinale alla russa Maria Sharapova la romagnola Sara Errani, numero 8 del seeding e 11 del mondo, al Wta di Stoccarda. Nella riedizione della finale del Roland Garros 2012, la Sharapova ha spazzato via Sarita in due set (6-1, 6-2) in appena un'ora. Per l'azzurra si tratta della 40esima sconfitta in carriera in 47 gare contro una delle prime 9 del ranking.