Atp Barcellona: Nadal ancora ko, esulta Almagro

Nuovo ko per Rafael Nadal. Il numero uno al mondo perde 2-1 contro il connazionale Nicolas Almagro nei quarti di finale del Trofeo Godò, torneo Atp 500 in corso sui campi in terra rossa di Barcellona. Fatale al detentore del titolo è ancora una volta un derby spagnolo, così come a Montecarlo la settimana scorsa con Ferrer, sempre nei quarti: stavolta è il murciano ad imporsi in rimonta 2-6, 7-6 (5), 6-4 in due ore e 49 minuti di gioco.