Tennis, Wta Stoccarda: Errani ai quarti, Pennetta ok all’esordio

Prosegue senza intoppi il cammino di Sara Errani al torneo Wta di Stoccarda : la 26enne romagnola si è qualificata ai quarti di finale battendo con un doppio 6-3 l'estone Kaia Kanepi , numero 23 al mondo. Sorride anche Flavia Pennetta : la 32enne brindisina, all'esordio nel torneo, ha eliminato la tedesca Andrea Petkovic : 7-5, 6-3, 6-1 il punteggio per l'azzurra che ora affronterà agli ottavi di finale la serba Jelena Jankovic.

Tutto piuttosto semplice per Sara Errani che, come era già successo all'esordio contro la ceca Klara Koukalova, non concede set all'avversaria: la vittima di turno è l'estone Kaia Kanepi, sconfitta con un doppio 6-3. Ora la romagnola affronterà la vincente della sfida tra la tedesca Angelique Kerber e la spagnola Carla Suarez Navarro.

Sono servite due ore e dieci minuti di gioco a Flavia Pennetta, invece, per avere la meglio sulla beniamina di casa, la tedesca Andrea Petkovic, reduce dalla semifinale di Fed Cup a Brisbane vinta dalla Germania contro l'Australia. Dopo due set molto equilibrati (il primo vinto 7-5 dall'azzurra, il secondo 6-3 dalla tedesca), Pennetta dilaga nel terzo e decisivo set portandosi prima sul 5-0 e poi chiudendo 6-1. Ora ad attendere la tennista brindisina c'è un'avversaria, Jelena Jankovic, decisamente ostica: i precedenti nei confronti diretti sono favorevoli alla serba che si è imposta in 6 occasioni su 8. Ma nell'ultimo precedente sulla terra rossa, nel 2009 proprio a Stoccarda, a vincere era stata l'azzurra.