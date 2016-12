Wta Stoccarda: Errani e Vinci avanti

Debutto vincente per Sara Errani e Roberta Vinci nel torneo Wta Premier di Stoccarda in corso di svolgimento sui campi di terra battuta indoor. La tennista emiliana ha sconfitto in due set (6-3, 6-4) la ceca Klara Koukalova, meglio nota col cognome acquisito Zakopalova. La Vinci, invece, ha battuto sempre in due set (6-3 6-2) la tedesca Anna Beck. Fuori, invece, Gioia Barbieri, eliminata dalla russa Kuznetsova in 2 set (6-2, 6-3).

La Errani, testa di serie numero 8 del tabellone, ha avuto vita abbastanza facile all'esordio contro la Zakopalova, che già nel primo set è riuscita a tenere il servizio solo in due occasioni strappandone uno a Sarita. Nel secondo le due giocatrici faticano a tenere la battuta con l'azzurra che, sotto 3 giochi a 0, rimonta lasciando un solo game all'avversaria. Nel prossimo turno l'azzurra affronterà l'estone Kaia Kanepi, numero 23 del ranking (2-2 nei precedenti).



Pochi problemi anche per la Vinci, che ha sconfitto la tennista di casa Annika Beck, classe 1994 e numero 49 al mondo. L'azzurra, testa di serie numero 20 nel ranking Wta, lascia poco spazio alla tedesca che nel primo parziale annulla 3 set point sul 5-3 prima di capitolare nel gioco successivo. Strada in discesa per la Vinci anche nel secondo set, chiuso sul 6-2, con due servizi strappati in apertura. Al secondo turno la Vinci affronterà la Radwanska. Non riesce, invece, a superare il primo turno Gioia Barbieri, costretta ad arrendersi alla ben più quotata Kuznetsova, numero 2 del ranking. La 22enne di Forlimpopoli, numero 221 al mondo, esce di scena dopo l’ingresso in tabellone principale dalle qualificazioni.