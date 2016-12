Atp Bucarest: Volandri e Seppi subito fuori

Bucarest amara per i tennisti azzurri impegnati nel primo turno del torneo Atp da 250mila dollari di montepremi in corso di svolgimento sui campi in terra battuta della capitale rumena. Andreas Seppi , testa di serie numero 6 del torneo, è stato battuto con il punteggio di 6-0, 2-6, 7-6 (4) dall’argentino Carlos Berlocq . Niente da fare anche per Filippo Volandri , superato in due set con il punteggio di 6-1, 7-6 (6) dal ceco Lukas Rosol .

La partita dell’altoatesino, numero 35 della graduatoria mondiale, è stata la solita altalena di alti e bassi, con una fase iniziale quasi non giocata (primo set perso 6-0 conquistando 13 punti contro i 26 di Berlocq, numero 61 al mondo) e una successiva di dominio quasi totale che gli ha consentito di ribaltare il punteggio vincendo il secondo parziale per 6-2 e andando a condurre nel terzo per 4-1 con doppio break. Qui, però, Seppi si bloccava: cedeva una prima volta la battuta e, dopo un'interruzione di circa 50 minuti per pioggia, anche una seconda. Sul 4-4 faceva lui il break, senza però riuscire a chiudere con il proprio servizio al decimo gioco. Sul 5-6 per Berlocq, Andreas si trovava 15-40 ed era costretto ad annullare due match point per approdare al tie-break decisivo dove, però, si arrendeva per 7-4 in 2 ore e 30 minuti di gioco.



Analogo destino per Filippo Volandri, che contro il ceco Rosol, numero 43 della classifica iridata, ha perso i primi 5 giochi del match ritrovandosi sotto per 6-1, 2-0. Il livornese, numero 83 Atp, reagiva strappando il servizio al rivale, dopo di che il punteggio seguiva la regola del servizio. Nel tie-break Volandri arrivava a condurre per 5-4 prima di subire lo sprint decisivo del ceco che si imponeva per 8-6 chiudendo la partita per due set a zero in un’ora e 7 minuti.