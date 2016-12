Tennis, a Ginevra Svizzera-Italia di Coppa Davis

Sarà Ginevra ad ospitare la semifinale di Coppa Davis tra Svizzera e Italia, in programma dal 12 al 14 settembre. La superficie sarà quindi veloce, come volevano Federer e Wawrinka, che recentemente hanno affrontato il Kazakistan nello stesso palazzetto. "Un incontro all'aperto in settembre non è stato preso in considerazione per l'incognita del tempo, un rischio troppo grande per una semifinale", ha detto il presidente federale, Rene Stammbach.