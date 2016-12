Atp Montecarlo: Djokovic ko, la finale è Federer-Wawrinka

Finale tutta svizzera all'Atp di Montecarlo , terzo Masters 1000 della stagione in corso sui campi in terra battuta del Country Club del Principato. Roger Federer , iscrittosi in extremis grazie ad una wild card, batte per la 18esima volta in carriera su 34 incontri Novak Djokovic : l'elvetico si impone in due set (7-5, 6-2) e raggiunge in finale il connazionale Stanislas Wawrinka che si sbarazza dello spagnolo David Ferrer con un secco 6-1, 7-6(3).

E' un problema ai tendini dell'avambraccio a condizionare fortemente la partita di Djokovic che, da campione in carica, è sceso comunque in campo per dare battaglia a Federer. A servizio soffrono entrambi, ma nessuno subisce break fino al 5-5: nell'undicesimo game arriva la zampata di Roger che, dopo aver annullato due palle set nel gioco precedente, balza avanti e si aggiudica poi il primo set. Nel secondo set Nole esce di scena, lasciando campo ai colpi dello svizzero che chiude in un'ora e 15 minuti.

Devastante invece l'impatto sul match di Wawrkinka che nel primo set "maltratta" il malcapitato Ferrer, in grado solo di conquistare l'ininfluente game dell'1-5: Stas chiude il primo set con autorità in appena 32 minuti. Nel secondo lo spagnolo, reduce dalla grande vittoria nel derby con Nadal, cerca di reagire, annulla l'unica palla break allo svizzero ma non riesce a scappare: il match va avanti in equilibrio sino al tiebreak, dove Wawrinka piazza un 7-3 che non lascia spazio a repliche.