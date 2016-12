Fed Cup 2014: Errani e Giorgi ko, Italia sotto 2-0

In netta difficoltà la Errani che perde subito il proprio turno di servizio, ma reagisce recuperando il break e poi volando sul 3-1. E' però un fuoco di paglia, dato che la Safarova da quel momento mette in fila un parziale di 11 giochi a 2 col quale chiude la contesa in un'ora e 11 minuti: adesso la numero 26 del ranking è avanti 2-1 con Sarita negli scontri diretti, fino ad ora disputati solo sulla terra. Niente da fare neppure per la Giorgi, alla seconda partita in azzurro dopo la sorprendente vittoria contro la Keys a Cleveland. Parte male Camila che subisce subito il break commettendo tre doppi falli: un gap che non riesce più a recuperare e la Kvitova va sull'1-0. Nel secondo set la beniamina di casa impone il proprio tennis e, strappando due volte il servizio, chiude in un'ora e 28 minuti.