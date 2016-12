Fed Cup, Repubblica Ceca-Italia: apre Safarova-Errani

E' tutto pronto a Ostrava per la semifinale di Fed Cup tra Repubblica Ceca e Italia . Il sorteggio ha deciso che ad aprire le danze sarà la sfida Safarova (26)-Errani (11) con Kvitova (6)-Giorgi (54) a seguire. "Italia e Repubblica Ceca - ha commentato il capitano azzurro, Barazzutti - sono le due squadre più forti al mondo. Lo dimostrano i risultati degli ultimi cinque anni. Loro, in casa, saranno favorite dalla superficie".

Domenica gli altri due singolari, poi il doppio, che vedrà impegnate le altre due azzurre convocate da Barazzutti, Roberta Vinci, n.16 mondiale, e Karin Knapp, n.50. L'Italia, che l'anno scorso aveva battuto la Repubblica Ceca in semifinale a Palermo, difende il titolo conquistato in novembre a Cagliari contro la Russia. L'altra semifinale della Fed Cup 2014 opporrà, a Brisbane, Australia e Germania.

"Ho deciso di lanciare la Giorgi perché sta giocando bene, è reduce dalla finale a Katowice e le sue qualità tecniche si adattano a questa superficie indoor molto veloce", ha spiegato capitan Barazzutti. "E' importante che questo gruppo ci siano delle giocatrici giovani che possono essere inserite quando ce n’è bisogno. Questo ci dà la possibilità di avere una rosa ampia e di poter scegliere anche in base alla superficie su cui si gioca", ha aggiunto. "L'obiettivo mio e delle mie compagne è dare il meglio, sappiamo che affrontiamo avversarie molto competitive, hanno vinto il titolo nel 2011 e nel 2012. La nostra forza è lottare su ogni palla, su ogni punto senza arrenderci mai. Lo testimoniano le vittorie che abbiamo conquistato. Siamo qui per continuare in questa striscia positiva", ha detto la Errani. "Vestire la maglia della Nazionale è una bellissima sensazione, sono felice di poter dare il mio contributo", le ha fatto eco la Giorgi, intenzionata "solo a pensare di esprimere il mio tennis migliore, a prescindere dall'avversaria". In caso di vittoria, per le azzurre sarebbe la sesta finale di Fed Cup, con quattro titoli conquistati.