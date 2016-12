Atp Montecarlo: Nadal troppo forte, Seppi è fuori

Dopo un primo set a senso unico, Seppi si è scosso nel secondo recuperando dall’1-4 al 3-4. Accusato il passaggio a vuoto, Nadal si è subito ripreso e non ha concesso ulteriori chance all’azzurro che per la prima volta in carriera affrontava un ottavo di finale a Montecarlo. Sulle gambe di Seppi ha sicuramente pesato anche la battaglia di quasi tre ore di mercoledì contro lo spagnolo Pablo Andujar. Giornata speciale per Nadal che, con questo successo, centra la vittoria numero 300 in carriera sulla terra rossa. Il maiorchino può ora inseguire il suo nono titolo nel Principato dove ha vinto ininterrottamente dal 2005 al 2012.



FEDERER AVANTI FACILE

Ottavo senza storia tra Roger Federer e Lukas Rosol. Lo svizzero vince in due set dopo 58' di gioco con il punteggio di 6-4, 6-1. Partita combattuta soltanto nel primo set, con l'elvetico che fatica a trovare il ritmo, ma poi esce alla distanza. Lezione di tennis invece nel secondo parziale per Re Roger, che sale in cattedra e chiude la gara senza difficoltà.