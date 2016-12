Atp Montecarlo: Fognini doma Bautista Agut

Fabio Fognini ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale del torneo Atp di Montecarlo . Nel secondo turno sulla terra rossa del Principato il sanremese ha sconfitto lo spagnolo Bautista Agut in due set: 7-6(6), 6-4 il punteggio in favore del tennista azzurro. Ora gli ottavi riservano un incrocio pericoloso con Jo-Wilfried Tsonga , che nei sedicesimi ha battuto Kohlschreiber. Contro il francese Fognini non ha mai vinto nemmeno un set in carriera.

Come nel primo turno contro Sousa, è ancora una volta un Fognini in sofferenza quello che riesce a sconfiggere il numero 45 al mondo. Stavolta però il sanremese è freddo nei momenti che contano e riesce a non perdere nemmeno un set. Nel primo l'italiano parte bene portandosi sul 2-0, poi arriva la rimonta dello spagnolo fino al tie break che Fognini gestisce con qualche patema di troppo (due set point sprecati in maniera piuttosto banale), chiudendo sull'8-6 nonostante la strenua resistenza dell'avversario. Il secondo set sembra scorrere liscio, con Fognini bravo a prendere margine e a pervenire ad un 5-2 che dovrebbe garantire tranquillità. Invece Bautista Agut rientra fino al 5-4, poi l'azzurro fa il break sul servizio dell'avversario e chiude la gara. Alla fine altro sorriso a tu per tu con la telecamera, Fognini prende la penna e cita Vasco Rossi: "Eh già", le sue parole. Ora è il momento di Tsonga, autentica bestia nera sin qui: in due precedenti la potenza del francese ha sempre bloccato l'italiano, che contro il numero 12 del mondo non è ancora riuscito a vincere un set.