Tennis, Atp Montecarlo: Fognini rimonta e va al secondo turno

Sul campo centrale del Country Club del Principato, nel torneo che l'anno scorso l’ha visto protagonista fino alle semifinali, si è rivisto il Fognini di un tempo, quello vittima di alti e bassi clamorosi nel corso della stessa partita. Un limite che il tennista ligure sembrava aver superato e che invece è tornato a galla in una partita contro un avversario ampiamente alla sua portata. Partito lentamente (0-2 per Sousa), Fognini è entrato gradualmente nel match portandosi sul 5-3 in suo favore nel primo set. Poi, però, si è spenta la luce: parziale di 13 punti a 0 e 6 game consecutivi per il portoghese che prima agganciava l’azzurro e poi lo superava andando a condurre per 7-5 e 2-0 nel secondo set.

Il ligure, in condizioni fisiche non perfette, ricorreva alle cure del fisioterapista, reagiva e agganciava Sousa sul 2-2, ma un nuovo black out lo faceva precipitare sul 2-5, a un passo dalla sconfitta. Il portoghese, però, perdeva lucidità, si trovava per 4 volte a due punti dal match (5-3 e 30-0 sul proprio servizio) senza però arrivare mai al match point. L’azzurro recuperava regolarità e infilava un filotto di 5 game chiudendo il set per 7-5. Più regolare il terzo e decisivo parziale, con Fognini che operava il break decisivo sul 2-2 per poi involarsi fino al 6-4 finale non prima di aver annullato una pericolosa palla break nel game conclusivo.