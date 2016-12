Tennis, Wta Katowice: storica Giorgi, è in finale

Camila Giorgi stupisce in Polonia. L'azzurra, alla prima semifinale in carriera a livello Wta, stende con un secco 2-0 la spagnola Carla Suarez Navarro e accede così alla finale del BNP Paribas Katowice Open, in corso sul cemento indoor della città polacca. Un traguardo storico per Camila, che supera con il punteggio di 7-6, 6-4 la più quotata avversaria, numero 17 al mondo, e si giocherà adesso il titolo con la francese Alize Cornet.