Tennis, Wta Katowice: troppa Radwanska, Schiavone fuori

Non basta una buona Francesca Schiavone per fermare la corsa di Agnieszka Radwanska al "BNP Paribas Katowice Open 2014", torneo Wta International in corso sul cemento indoor della città polacca. La numero 3 al mondo, padrona di casa e prima testa di serie, si impone sulla Leonessa con un secco 6-4, 6-3 e approda così ai quarti di finale. Tra le azzurre resta così in corsa solo Camila Giorgi, che sfiderà Shahar Peer per il pass per la semifinale.