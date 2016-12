Fed Cup: tornano Errani e Vinci, Pennetta dà forfait

La sfida, oltre ad essere il decimo confronto tra le due nazionali, con le azzurre di poco avanti per 5 successi a 4, sarà anche la terza semifinale consecutiva tra Italia e Repubblica Ceca.

Lo scorso anno a Palermo fu l'Italia a conquistare l'accesso in finale grazie ad una straordinaria Roberta Vinci, che vinse entrambi i singolari contro Kvitova e Safarova; mentre nel 2012 proprio ad Ostrava le ceche dominarono davanti al proprio pubblico vincendo per 4-1. Pesante sarà nel gruppo azzurro l'essenza di Flavia Pennetta, che sta attraversando un ottimo periodo di forma ed è reduce dalla prestigiosa vittoria al torneo di Indian Wells.



Pennetta: "Forfait per curare il polso"

Nessuna bocciatura per Flavia Pennetta. La brindisina ha infatti spiegato su Twitter i motivi della sua assenza in Fed Cup. "Purtroppo non potrò partecipare alla Fed Cup. In questo momento devo prendermi cura del polso e insieme al dottore e al capitano abbiamo deciso che è meglio stare a riposo". "Come sempre tiferò per le ragazze e per l'Italia - scrive ancora Falvia - Sempre con voi".