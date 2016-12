Fognini tifoso interista: "Thohir sembra simpatico"

Fabio Fognini a tutto campo per Tiki Taka dopo l'impresa di Coppa Davis contro Andy Murray. Il tennista azzurro è naturalmente soddisfatto: "Un giorno molto speciale". Poi esce la sua passione per il calcio e il tifo per l'Inter: "Serve tempo per vincere, è un anno di cambiamenti: dall'allenatore al presidente. Thohir mi sembra simpatico. Hernanes è stato una grande acquisto". Infine il gossip con la sua relazione con Flavia Pennetta: "Non abbiamo nulla da nascondere, ci alleniamo insieme a Barcellona e ci stiamo conoscendo meglio".