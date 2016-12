Coppa Davis, doppio azzurro delude: Italia sotto 2-1 con la Gran Bretagna

Il doppio è della Gran Bretagna che vince 3-1 contro l'Italia all'Arena del Tennis di Napoli e si porta in vantaggio 2-1 nel confronto valido per i quarti di finale di Coppa Davis. In parità dopo i primi due singolari, con le vittorie di Fognini e Murray, la coppia azzurra composta dal ligure e da Bolelli ha ceduto in quattro set 6-3, 6-2, 3-6, 7-5 contro il tandem britannico formato dallo scozzese e Fleming.