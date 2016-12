Tennis, Charleston. Niente semifinali per Sara Errani

Si ferma a un passo dalle semifinali l'avventura di Sara Errani a Charleston. Nel torneo della Carolina del Sud la romagnola esce sconfitta 4-6, 6-2, 6-1 per mano della giovanissima Belinda Bencic, n.140 del ranking. "E' la più bella vittoria della mia carriera, non riesco a credere che giocherò le semifinali", ha commentato la vincitrice. Eliminata, quindi, l'unica azzurra in corsa per la Family Circle Cup.