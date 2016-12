Coppa Davis: Seppi ko, Murray firma l'1-1

Andy Murray non sbaglia. Nel secondo singolare dei quarti di Coppa Davis , interrotto ieri per oscurità sul finire del secondo set, il campione scozzese batte Andreas Seppi con un netto 3-0 e riporta così la parità tra Italia e Gran Bretagna: 1-1. Sulla terra rossa dell’Arena del Tennis, a Napoli, l'altoatesino confeziona una buona prestazione, ma non sufficiente per arginare lo strapotere fisico e tecnico del britannico, che chiude 6-4, 7-5, 6-3.

Avvio di gara equilibrato, con Seppi che risponde colpo su colpo a Murray fino al settimo game, dove lo scozzese piazza il break che decide il primo parziale. Nel secondo set il rammarico più grande per l'azzurro: Andreas infatti scappa avanti di un break, fallisce due palle per il 5-2 ma, soprattutto, si fa annullare ben quattro set point sul 5-4, l'ultimo game prima della sospensione.

Al rientro in campo Seppi, attuale numero 34 del ranking, si fa strappare subito il servizio e va così sotto 2-0. Nel terzo e ultimo set Seppi balza nuovamente sopra di un break (3-1), ma si fa ancora rimontare da Murray che, con decise accelerazioni, mette in fila 5 giochi e chiude in 3 ore e 7 minuti, battendo l'azzurro per la sesta volta in sette precedenti.