Wta Charleston: Peng ko, Errani ai quarti

Buone notizie per il tennis azzurro dagli Stati Uniti. Sara Errani approda ai quarti di finale del Family Circle Cup 2014, torneo Wta Premier in corso sui campi in terra verde di Charleston, South Carolina, battendo con un doppio tiebreak la cinese Shuai Peng: 7-6(6), 7-6(5) il punteggio in favore dell'azzurra, brava ad annullare una palla set all'avversaria in entrambi i parziali. Adesso affronterà la vincente della sfida Bencic-Svitolina.

Nel primo set Sarita, testa di serie numero 3 del tabellone e reduce dalla vittoria per ritiro contro la Bertens, strappa due volte il servizio alla Peng, ma in entrambi i casi si fa rimontare: sotto 5-6 annulla una palla set, trascina il parziale al tiebreak e vince nonostante l'orgoglio e la rimonta della tennista cinese.

Nel secondo parte forte l'azzurra, ma ancora una volta la Peng - vincintrice negli ultimi tre scontri diretti - è brava a rifarsi sotto e portare il set al tiebreak per la seconda volta: la spunta di nuovo la bolognese, che chiude la pratica in due ore e 15 minuti e raggiunge per la quarta volta in stagione i quarti di finale di un torneo Wta.