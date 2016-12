Tennis, Charlotte: la Errani accede agli ottavi

Sara Errani accede agli ottavi di finale del torneo di Charlotte dopo aver superato l’olandese Kiki Bertens, costretta al ritiro per infortunio dopo aver perso il primo set per 6-3. La Errani dovrà affrontare la cinese Peng, numero 43 del mondo. Negli ultimi 3 incontri "Sarita" ha sempre perso contro la Peng, dopo aver vinto nelle prime due occasioni. In caso di vittoria potrà contare su un tabellone favorevole dopo l'uscita di Serena Williams.