Coppa Davis, Andy Murray sta meglio: contro Seppi ci sarà

Allarme rientrato in Casa Inghilterra per la sfida di Coppa Davis contro l'Italia a Napoli. Andy Murray sta meglio e si è allenato con i compagni di squadra n vista del match contro gli azzurri. Febbricitante, lo scozzese in mattinata aveva preferito riposare a causa di un attacco influenzale e aveva fatto temere il peggio. Venerdì Andy dovrebbe essere dunque regolarmente in campo contro Andreas Seppi.