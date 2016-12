Wta Monterrey: torneo già finito per la Pennetta

E' molto amaro per le tenniste italiane il cemento del "Abierto Monterrey Open", torneo WTA International che si disputa in Messico. Dopo Karin Knapp, battuta dalla serba Jaksic, esce al primo turno anche Flavia Pennetta, piegata in due set 7-5, 6-2 dalla giapponese Kimiko Date-Krumm in un'ora e 13 minuti. Una sconfitta pesante per la brindisina, vincitrice ad Indian Wells e numero 1 del seeding messicano contro la 43enne nipponica.