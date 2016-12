Wta Monterrey: Knapp eliminata all'esordio

Continua il momento nero di Karin Knapp. Dopo le deludenti prestazioni a Indian Wells e a Miami, la tennista altoatesina esce al primo turno del Monterrey Open 2014, torneo Wta International in corso sui campi in cemento della città messicana, sconfitta 2-0 dalla giovane serba Jovana Jaksic. L'azzurra, testa di serie numero 7, si arrende 6-3, 6-4 alla numero 137 al mondo, che chiude la pratica in un'ora e 35 minuti.