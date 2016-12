Tennis, Fognini numero 13 della classifica Atp

Passo in avanti per Fabio Fognini nella classifica mondiale Atp. Il tennista ligure è infatti salito al 13° posto, posizione mai raggiunta in carriera. Fognini, uscito negli ottavi in Florida per mano di Nadal, è stato, nel luglio scorso, il primo italiano dopo 34 anni a superare la barriera della 18.a posizione, salendo al n° 16: nel 1979 Corrado Barazzutti, attuale capitano dell'Italia in Coppa Davis e Fed Cup, fu 12°, dopo essere stato anche 7°.