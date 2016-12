Atp Miami: super Djokovic, Nadal si inchina

Nel primo gioco del match Nadal ha subito una palla break ma non la sfrutta. Il set si decide nel sesto game: Nadal perde il servizio e Djokovic è spietato, non concede altre palle break e chiude 6-3.

Nole sfrutta il momento e strappa la battuta al maiorchino anche in avvio di secondo set. Nadal, sempre costretto a inseguire, salva un'altra palla break sull'1-3 e resta aggrappato alla partita.

Ma oggi Djokovic ha una marcia in più e gli ultimi due game lo confermano in maniera chiara: prima tiene a zero il servizio, poi fa suo il match permettendosi il lusso di brekkare Nadal per la terza volta. Finisce con un doppio 6-3. Il maiorchino perde per la quarta volta in finale in Florida e deve rinviare ancora una volta la festa a Miami, uno dei tre Masters 1000 che non ha mai vinto insieme a Shanghai e Parigi-Bercy.

Per Djokovic, che nonostante il successo non riuscirà a scalzare Nadal dal primo posto nel ranking Atp, si tratta del 43esimo torneo vinto in carriera, il secondo del 2014 dopo quello di Indian Wells: in quell’occasione a inchinarsi a Nole era stato Roger Federer.