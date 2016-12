Atp Miami: forfait Berdych, la finale è Djokovic-Nadal

Niente da fare dunque per Berdych, che a Miami non aveva concesso sin qui neppure un set ai suoi avversari: il suo bilancio contro Nadal si fa ancora più negativo, con la 18esima sconfitta in 21 precedenti. Ben più equilibrata la bilancia tra il maiorchino e Djokovic, in procinto di sfidarsi per la 40esima volta in carriera: 22 i sorrisi di Nadal, 17 quelli di Nole, che ha vinto l'ultimo alle Finals di Londra.