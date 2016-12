Atp Miami, Kei Nishikori si ritira: Novak Djokovic in finale

Atp di Miami fortunato per Novak Djokovic. Nole vola dritto in finale senza nemmeno scendere in campo. Il giapponese Kei Nishikori si è infatti ritirato a causa di un problema all'inguine, spianando la strada al campione serbo, che usufruisce così del secondo forfait nel torneo dopo quello di Florian Mayer al secondo turno. In finale Djokovic dovrà vedersela con il vincente tra Berdych e Nadal.