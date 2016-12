ATP Miami: Nadal in semifinale, dove affronterà Berdych

Rafa Nadal vola in semifinale nel torneo ATP di Miami. Lo spagnolo numero 1 del mondo, dopo aver ceduto il primo set al canadese Milos Raonic, si è imposto in tre set per 4-6, 6-2, 6-4, dopo 2 ore e 34' di gioco. Ora Nadal se la vedrà col ceco Tomas Berdych, testa di serie numero 7, che ha avuto la meglio sull'ucraino Alexander Dolgopolov, numero 22, per 6-4, 7-6. Berdych non vince contro Nadal dal lontano 2006: da allora diciassette ko di fila.