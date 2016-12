Wta Miami: Serena in finale, Sharapova regolata

Serena Williams è la prima finalista al Wta Premier Mandatory di Miami , prestigioso appuntamento tennistico da oltre 5 milioni di dollari di montepremi in corso sui campi di cemento di Crando Park, sull'isola di Key Biscayne in Florida. La statunitense si è sbarazzata in 1 ora e 38 minuti di Maria Sharapova , numero 4 del ranking Wta, col punteggio di 6-4, 6-3. Serena attende ora la vincente dell'altra semifinale tra Na Li e Cibulkova .

Il match parte però in salita per la numero uno al mondo, sotto 4-1 con la russa che le strappa il servizio nel corso del quarto gioco. Serena, però, torna in gara conquistando 5 games consecutivi che le permettono di vincere il primo set. Nel secondo parziale è ancora la Sharapova ad imporre il suo gioco portandosi avanti 2-0 con un break. La Williams non ci sta e, dopo il controbreak nel terzo gioco, si impone sul 6-3 strappando per due volte il servizio nel finale. Per la numero uno al mondo è la sedicesima vittoria consecutiva contro la russa numero 4 al mondo (16-2 nei precedenti).