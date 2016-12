Atp Miami: Murray si arrende, Djokovic in semifinale

Un 2-0 senza affanni. Novak Djokovic si sbarazza con un secco 7-5, 6-3 di Andy Murray nei quarti di finale del Sony Open 2014, secondo Masters 1000 della stagione in corso sui campi di Key Biscayne, a Miami. Al serbo bastano 89 minuti per liquidare il campione in carica, contro cui aveva perso l'ultimo precedente in finale a Wimbledon: in semifinale il numero due al mondo affronterà Nishikori.