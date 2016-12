Tennis, Murray sfida l'Italia

Fresco vincitore a Wimbledon, Andy Murray guiderà la selezione della Gran Bretagna, nei quarti di finale della Coppa Davis, in programma dal 4 al 6 aprile a Napoli. Lo ha dichiarato lo stesso tennista inglese, che attualmente è impegnato nel torneo Atp a Miami: "Giocare sulla terra contro l'Italia è una bella sfida". Per il britannico sarà un buon test per capire se la scelta di separarsi dall'ex tecnico Ivan Lendl si rivelerà corretta.