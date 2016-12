Atp Miami: Nadal in scioltezza, Hewitt annullato

Bella e convincente la prova di Rafa Nadal che, all'esordio nel torneo Atp Masters 1000 di Miami in corso di svolgimento sui campi di cemento di Key Biscayne in Florida, batte in solo due set (6-1, 6-3) Lleyton Hewitt. Il numero 1 al mondo si sbarazza in un ora e 9 minuti dell'australiano che può essere già soddisfatto di aver conquistato la vittoria numero 600 della sua carriera, nel primo turno del torneo statunitense contro l'olandese Haase.

Tra i giocatori in attività Hewitt si piazza dietro a Roger Federer (942) e allo stesso Nadal (675). Il prossimo avversario dello spagnolo sarà Istomin che ha sconfitto in tre set (6-7 6-0 6-3) il russo Tursunov. La sfida con Hewitt parte subito in discesa per Nadal che strappa il servizio all'australiano già nel primo e nel terzo gioco vincendo così 6-1 il primo set. Secondo parziale più equilibrato coi due tennisti che non faticano a tenere la battuta ma Nadal è letale e, all'ottavo gioco, brekka Hewitt portandosi sul 5-3 prima di chiudere i conti nel game successivo.