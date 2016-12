Atp Miami: Seppi è super, Stepanek regolato

Esordio più che positivo per Andreas Seppi al Masters 1000 di Key Biscayne , torneo in corso di svoglimento sui campi di cemento di Miami. L'altoatesino, numero 31 del ranking Atp, ha sconfitto in 3 set (7-6, 4-6, 6-4) Radek Stepanek , numero 49, dopo quasi 3 ore di gioco. Nonostante i precedenti negativi (4-1 a favore del ceco), l'azzurro è riuscito così a conquistare il terzo turno dove affronterà lo spagnolo David Ferrer.

Nel primo set Seppi è bravo a recuperare in ben tre occasioni un break di svantaggio annullando anche una palla set sul 5-4 per Stepanek. Nel tie-break, invece i ruoli si invertono con Seppi, avanti 6-4, che deve sudare parecchio per avere la meglio del ceco che tiene fino al 10-8 conclusivo. Il secondo set parte male per l'azzurro, sotto 1-4, ma in grado di recuperare fino al 4-4. Una volta agguantato il pareggio, però, Andreas perde il servizio con Stepanek che si impone 6-4. Nel primo gioco del terzo e decisivo parziale Seppi conquista subito un break ma viene ripreso sul 3-3. L'altoatesino strappa il servizio decisivo sul 5-4 e chiude nel game successivo soltanto dopo aver annullato 3 palle break. La battaglia è vinta. Ora testa al numero 4 al mondo, lo spagnolo Ferrer, prossimo avversario di Seppi. Domani scende in campo Fabio Fognini che se la vedrà con lo slovacco Lukas Lacko.