Wta Miami: scivolone Vinci, passa la Zahlavova

Brutte notizie da Miami. Roberta Vinci si ferma al secondo turno del Sony Open 2014, torneo Wta Premier Mandatory in corso sui campi in cemento di Crandon Park, battuta in tre set da Barbora Zahlavova Strycova: 6-4, 2-6, 7-5 il punteggio finale in favore della ceca, numero 64 del ranking, contro la quale la tennista tarantina non aveva mai perso nei quattro precedenti. Nel tabellone femminile restano dunque in corsa Sara Errani e Flavia Pennetta.