Tennis, Nieminen-Tomic: il match più breve della storia

Ventotto minuti e venti secondi è la durata del match più breve della storia nel circuito di tennis Atp. Protagonisti Jarkko Nieminen e Bernard Tomic . Nel primo turno a Miam il finlandese, numero 40 del mondo, ha spazzato via 6-0, 6-1 l'australiano che rientrava da un infortunio e ha commentato: "Era il mio primo match dopo l'operazione, faceva parte della mia riabilitazione. Non sono deluso, bisogna solo che continui a lavorare".

Il precedente record di brevità(29') era stato stabilito nel 1996 dal britannico Greg Rusedski, che aveva battuto con un doppio 6-0 il tedesco Carsten Arriens.

Il 33enne Hewitt, ex n. 1 del mondo e adesso n. 44, ha disputato invece il suo match numero 600 nel circuito Atp e ha battuto per 3-6, 6-3, 6-3, contro l'olandese Robin Haase, n. 46. Meglio di lui hanno fatto solo lo svizzero Roger Federer (942 match vinti) e lo spagnolo Rafa Nadal (675). Il primo successo di Hewitt fu, nel 1998, contro il connazionale Scott Draper. Nel secondo turno, a Miami, Hewitt cerchera' di aggiudicarsi il match n. 601 proprio contro Nadal, che non batte dal 2006 (6-4 in favore del maiorchino i precedenti).