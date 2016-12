Wta Miami: Errani e Pennetta al terzo turno

Flavia Pennetta e Sara Errani volano al terzo turno del "Sony Open Tennis", torneo Wta Premier Mandatory che si disputa sui campi in cemento di Key Biscayne, a Miami. Alle azzurre sono bastati due set: 6-3, 6-3 per la brindisina, fresca trionfatrice a Indian Wells, contro la bielorussa Olga Govortsova; 6-1, 6-4 per la romagnola con l'austriaca Mayr-Achleitner. Nel prossimo turno per Flavia c'è Ana Ivanovic mentre per Sara la Makarova.