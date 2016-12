Atp Miami: delusione Volandri, eliminato da Vesely

Subito eliminato all'esordio Filippo Volandri al Masters 1000 di Key Biscayne in corso di svolgimento sui campi in cemento di Miami, in Florida. Il tennista livornese è stato sconfitto (6-4, 7-6) da Jiri Vesely, ventenne ceco numero 73 al mondo. Dopo un primo set combattuto, Volandri ha resistito fino al tie-break nel secondo ma ha ceduto 7-1 nel gioco decisivo. Ancora in tabellone Seppi e Fognini che usufruiscono di un bye.