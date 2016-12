Wta Miami: crollo Knapp, fuori all'esordio

Esordio amaro per Karin Knapp al Wta Premier Mandatory di Miami, torneo di tennis da oltre 5 milioni di dollari di montepremi in corso di svolgimento sui campi in cemento di Crandon Park, sull'isola di Key Biscayne. Negli Stati Uniti, l'azzurra è stata sconfitta in tre set dall'austriaca Patricia Mayr-Achleitner in un'ora e 46 minuti di gioco. Dopo un primo set vinto 6-3, l'altoatesina ha ceduto 6-1, 6-4 negli altri due parziali.