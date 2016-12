Wta Miami: Schiavone fuori al primo turno

E’ finita al primo turno l’avventura di Francesca Schiavone al torneo Wta di Miami . Sul cemento di Crandon Park, sull’isola di Key Biscayne, la 33enne tennista milanese (non particolarmente fortunata nel sorteggio) è stata sconfitta in due set dalla russa naturalizzata kazaka Yaroslava Shvedova , che si è imposta piuttosto nettamente col punteggio di 6-4, 6-2. Shvedova, numero 59 del ranking mondiale, affronterà al secondo turno Serena Williams .

Per la 26enne originaria di Mosca si tratta del primo successo contro Schiavone al quarto tentativo: nei tre precedenti aveva sempre perso.



Giornata amara anche per Nastassja Burnett, sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni dall’austriaca Patricia Mayr-Achleitner che si è imposta in tre set col punteggio di 6-1, 5-7, 6-2.