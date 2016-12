Qualificazioni Atp Miami: Lorenzi subito eliminato

Si è conclusa subito al primo turno delle qualificazioni l'avventura di Paolo Lorenzi al "Sony Open Tennis", secondo Masters 1000 della stagione che si gioca sui campi in cemento dell'isola di Key Biscayne, a Miami. Il tennista senese, numero 11 del tabellone di qualificazione e quest'anno arrivato in finale a San Paolo, è stato sconfitto in due set 6-4, 6-1 dallo statunitense nato a Kiev Alex Kuznetsov, classe 1987 e numero 122 del ranking.