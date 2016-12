Qualificazioni Wta Miami: avanti Burnett, fuori Giorgi

Resta in corsa solo Nastassja Burnett nelle qualificazioni del "Sony Open Tennis", torneo Wta che si gioca a Miami sui campi in cemento di Crandon Park, sull'isola di Key Biscayne. La romana batte la lussemburghese Minella e accede al secondo e decisivo turno mentre è uscita subito Camila Giorgi , forse stanca dopo la maratona ad Indian Wells dove ha battuto anche la russa Maria Sharapova , a sua volta sconfitta dalla kazaka Diyas.

La Burnett ha esordito in maniera positiva superando in tre set 6-4, 2-6, 6-3 Mandy Minella, lussemburghese numero 101 del ranking e 21 del seeding cadetto. Prossima avversaria della romana sarà l’austriaca Patricia Mayr-Achleitner. Subito a casa Camila Giorgi, numero 2 del tabellone delle qualificazioni, superata in tre set 7-6 (4), 3-6, 6-1 dalla kazaka Zarina Diyas.

Sorteggiato anche il tabellone principale di Miami: Francesca Schiavone debutta oggi contro la kazaka Yaroslava Shvedova e se passerà avrà Serena Williams; Sara Errani, Flavia Pennetta e Roberta Vinci sfruttano tutte un bye al primo turno, in quanto teste di serie. Karin Knapp sfiderà una qualificata e poi eventualmente proprio la Errani.