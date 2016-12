Atp Indian Wells: festa Djokovic, Federer si arrende

Arriva a Indian Wells il primo grande acuto stagionale di Novak Djokovic. Nella finale sul cemento californiano il serbo batte Roger Federer in tre set e conquista il primo Masters 1000 della stagione: 3-6, 6-3, 7-6 il punteggio a favore del numero 2 del ranking Atp, che conquista il torneo per la terza volta in carriera dopo i successi nel 2011 e 2008.