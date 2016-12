Atp Indian Wells: la finale è Federer-Djokovic

Novak Djokovic si è qualificato per la finale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, dove incontrerà lo svizzero Roger Federer. Djokovic, n.2 del ranking, ha battuto l'americano John Isner 7-5, 6-7 6-1. In precedenza, Federer, n. 8 nella classifica ATP, aveva dominato l'ucraino Alexandr Dolgopolov 6-3, 6-1. Sarà il 33° incontro tra i due, con lo svizzero che conduce per 17 vittorie a 15, l'ultima volta a Dubai a inizio mese in semifinale.

E' senza storia la prima semifinale del "BNP Paribas Open", Masters 1000 che si disputa sui campi in cemento di Indian Wells, nel deserto della California. Roger Federer ha travolto in dyue set 6-3, 6-1 in un'ora e tre minuti l'ucraino Alexand Dolgopolov, l'atleta che aveva eliminato in serie Rafa Nadal, Fabio Fognini e Milos Raonic. Lo svizzero, numero 7 del seeding, ha vinto quattro volte in carriera a Indian Wells, l'ultima nel 2012, e viene dal successo di due settimane fa a Dubai. Nel primo set è sufficiente un break nell'ottavo game a Federer, testa di serie numero 7 del torneo, per salire 5-3 e poi chiudere 6-3 col servizio a favore. E' ancora più semplice per lo svizzero nel secondo set: Dolgopolov perde subito la battuta, la riperde sul 3-1 per Roger in un game combattutissimo e poi crolla 6-1 incassando un altro break nel settimo e ultimo game della partita. In finale Federer se la vedrà con il vincitore della sfida tra Novak Djokovic e John Isner.