Atp Indian Wells: Benneteau ko, Djokovic in semifinale

Partita senza storia. Novak Djokovic batte con un netto 2-0 Julien Benneteau nei quarti di finale del Bpn Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California: 6-1, 6-3 il punteggio in favore del campione serbo, seconda testa di serie del seeding, che in appena 68 minuti regola il francese, numero 65 del ranking Atp, e vola in semifinale dove affronterà l'americano John Isner.