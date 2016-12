Atp Indian Wells: sarà Federer-Dolgopolov in semifinale

Sarà Federer-Dolgopolov la semifinale della parte alta del tabellone di Indian Wells: nella notte la coppia di semifinalisti ha eliminato rispettivamente Kevin Anderson e Milos Raonic. In poco più di un'ora lo svizzero ha avuto la meglio sul tennista sudafricano, superato senza troppe difficoltà con il punteggio di 7-5, 6-1. L'ucraino, che in questo torneo ha già eliminato Rafa Nadal e Fabio Fognini, ha sconfitto il collega canadese (6-3, 6-4).

Un precedente tra i due: era il 2010, con Federer che sfidò Dolgopolov fra le "mura amiche". Il match di Basilea si chiuse proprio con un successo per il campione svizzero. Va ricordato che "Re Roger" si è già imposto in quattro occasioni sul cemento californiano. Nel frattempo cresce l'attesa per l'altra semifinale del primo Masters 1000 della stagione: questa sera, nei quarti, sono in programma le sfide fra Djokovic e Benneteau e tra Isner e Gulbis.